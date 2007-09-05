Тимошенко: предлагаем отменить все налоги

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Украине необходимо отменить налог на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время пребывания в Винницкой области.

"Эксперты Европейского Союза доказали, что этот налог является коррумпированным во всех странах, где он взимается, и является достаточно сложным для учета", - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что страны ЕС постепенно планируют отказаться от НДС. "И мне бы хотелось, чтобы Украина стала первой среди этих стран", - заявила лидер БЮТ.

По ее словам, БЮТ планирует предложить новому парламенту отменить НДС уже в первые дни его работы. "Мы также планируем предложить отменить все существующие налоги на деятельность предприятий, заменив их единым налогом с оборота", - сказала она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, самым оптимальным размером единого налога с оборота является ставка в размере 9% от общего оборота предприятия. "Наши экономисты подсчитали, что введение такого налога вместо всех существующих позволит вдвое снизить налоговый груз на предприятия, при этом общий объем поступлений в бюджет вырастет на 27-29%, и это не учитывая вывода из тени существующего бизнеса", - сказала она.

Лидер БЮТ убеждена, что такие нововведения позволят также существенно увеличить средний размер зарплаты в стране и улучшить благосостояние граждан. "Только за счет снятия двойного груза в виде существующих налогов на фонд оплаты труда появится возможность за год увеличить зарплату в Украине в 2-2,5 раза", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.