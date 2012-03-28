Весь Очаков на двухмесячном карантине из-за кота



В Очакове Николаевской области объявлен карантин сроком на 2 месяца в связи со случаем укуса человека бешеным бездомным котом.

Об этом УНИАН сообщили в Территориальном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

По их данным, соответственное решение о введении карантинных ограничений приняла 27 марта противоэпизоотическая комиссия при Очаковской районной государственной администрации.

Как отметили в Управлении МНС, 20 марта в Очакове бездомный кот укусил врача ветеринарной медицины. Через три дня специалисты Николаевской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины сделали заключение, что кот был болен бешенством.