Весь Очаков на двухмесячном карантине из-за кота
18:29, 28 марта 2012Общество
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Меру приняли в связи со случаем укуса человека бешеным бездомным котом
В Очакове Николаевской области объявлен карантин сроком на 2 месяца в связи со случаем укуса человека бешеным бездомным котом.
Об этом УНИАН сообщили в Территориальном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
По их данным, соответственное решение о введении карантинных ограничений приняла 27 марта противоэпизоотическая комиссия при Очаковской районной государственной администрации.
Как отметили в Управлении МНС, 20 марта в Очакове бездомный кот укусил врача ветеринарной медицины. Через три дня специалисты Николаевской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины сделали заключение, что кот был болен бешенством.
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