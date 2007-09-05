За взятку задержан ректор Ильичевского института Одесского университета

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Одесской области задержали за взятку ректора Ильичевского института Одесского национального университета им. Мечникова Сергея ПОКУТНОГО.

Об этом УНИАН сообщили в МВД.

С заявлением о требовании ректором взятки в органы внутренних дел обратилась жительница Ильичевска. Аванс в сумме 1 тыс. долл. за ее перевод из другого вуза в этот институт и зачисление на учебу на 4-й курс ректору уже передан, сообщила она, а еще 9 тыс. долл. требуется доставить.

После комплекса оперативно-розыскных мероприятий ректор был задержан в своем служебном кабинете при получении взятки. Во время обыска в его кабинете найдено и изъято 20 тыс. долл., из которых 10 тыс. долл. - взятка. Происхождение остальных денег устанавливается. В кабинете также найден приказ за подписью ректора о переводе заявительницы в Ильичевский институт Одесского национального университета им. Мечникова на обучение.

По данному факту прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взяточничество). Ректор задержан на трое суток, проверяется его причастность к другим подобным делам.