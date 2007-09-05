В УНИАН будут говорить о переходе к контрактной армии в Украине (трансляция - 5 канал)

6 сентября в 12-30 в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Ускоренный переход к контрактной армии в Украине: реально и крайне необходимо”. Инициатор - Общественная организация „Братство моряков Украины”. Участники: контр-адмирал Михаил Костров (Начальник штаба ВМС Украины); генерал-лейтенант Дмитрий Уманец (заместитель главного инспектора МО Украины); генерал-майор Валерий Пацюк (заместитель начальника ГУ по борьбе с коррупцией СБУ) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.