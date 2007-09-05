НУ-НС возьмет в осаду Минтранс и МЧС

Завтра в 9 часов утра блок «Наша Украина - Народная самооборона» начинает бессрочное пикетирование Министерства транспорта и связи Украины (пр. Победы 14) и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций (ул. О. Гончара, 55).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, пикетирование проводится в поддержку решения Совета национальной безопасности и обороны об отстранении от исполнения обязанностей министров Николая РУДЬКОВСКОГО и Нестора ШУФРИЧА и с требованием к премьер-министру Виктора ЯНУКОВИЧА немедленно выполнить решение СНБО и освободить данных лиц от занимаемых должностей.