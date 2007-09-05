Задержанный председатель Днепровской РГА Сотников исчез?

Председатель Днепровской в г. Киеве районной государственной администрации Александр СОТНИКОВ сегодня на своем рабочем месте не появлялся, сообщил агентству УНИАН депутат Днепровского райсовета Тарас КРИВОРУЧКО.

„Информация о том, что СОТНИКОВ сегодня присутствовал на своем рабочем месте, не отвечает действительности. Ни вчера вечером, ни сегодня на работе его не было. Место пребывания председателя РГА нам сейчас неизвестно”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, председатель Днепровской райгосадминистрации А.СОТНИКОВ был задержан правоохранительными органами 4 сентября во время рабочего совещания с заместителями в зале заседаний РГА.

После этого правоохранители отвезли А.СОТНИКОВА на его квартиру, где провели обыск.

Пресс-секретарь А.СОТНИКОВА Людмила ОЛЕЙНИК сообщила, что сегодня, 5 сентября, он вернулся на свое рабочее место в Днепровскую РГА. “Мы сегодня работаем в обычном рабочем режиме. При обыске представители Генпрокуратуры у А.СОТНИКОВА ничего не нашли”, - сообщила пресс-секретарь.

Накануне в официальном заявлении Генеральная прокуратура отметила, что обыск в квартире А.СОТНИКОВА проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении его заместителей за получение взятки.

26 июля работники правоохранительных органов за получение свыше 500 тыс. грн. взятки задержали заместителя председателя Днепровской РГА по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николая КРАСНОЩОКА и и.о. заместителя по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Игоря КОЗЫРЕВА.