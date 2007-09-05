В храме Луцка одновременно замироточили 5 икон

В Луцком храме Благовещения Пресвятой Богородицы одновременно замироточили 5 икон, среди которых и старинные, и современные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Волынской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, протоиерей Виталий СОБКО.

По его словам, миро видно невооруженным глазом. По большей части оно появляется непосредственно на изображении. Это прозрачное маслянистое вещество, похожее на белок.

Как отметил В.СОБКО, первыми явление мироточения на иконах заметили прихожане. На протяжении двух недель священник наблюдал за образами, чтобы выяснить, настоящее ли это чудо. Потом настоятель храма отец Николай САВЧУК понес образы к епископу Луцкому и Волынскому Михаилу, и тот разрешил сразу же выставить иконы для поклонения.

Миро с образов настоятель церкви будет собирать и раздавать верянам. Считается, что оно священно и помогает исцелиться тем, кто верит в его чудодейственную силу.

Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы – всего год. Храм этот временный и сбит из фанеры. Миряне чудо объясняют как призыв как можно быстрее восстановить на этом месте храм Богородицы, который стоял здесь в ХVІ веке.