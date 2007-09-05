Партия регионов инициирует референдум о статусе русского языка

Партия регионов инициирует проведение Всеукраинского референдума по трем вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что первым вопросом будет: “Согласны ли Вы с тем, чтобы украинский и русский язык имели статус государственного”, вторым – “Согласны ли Вы, чтобы председатели областных и районных госадминистрации избирались прямыми голосованием”, и третьим – “Поддерживаете ли Вы нейтральный статус Украины”.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, 6 сентября Партия регионов сообщит всем местным органам власти о создании инициативных групп по подготовке и проведению этого референдума. Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что предусматривается собрать не менее 9 млн. подписей в поддержку проведения референдума.

Он отметил, что подготовка к проведению референдума предусматривается в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, “чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно его законности”.

По мнению представителя Партии регионов, референдум может быть проведен через «60-75 дней, начиная с 7 сентября».

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что согласно социологическими опросами, по меньшей мере 45% населения Украины выступает за то, чтобы украинский и русский языки были государственными.

Он также отметил, что нелогичной является ситуация, когда председатели ОГА и РГА не избираются, а назначаются Президентом. По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, в таком случае они думают не об интересах местной общины, а концентрируются на проблемах отношений с Секретариатом Президента.

На вопросы журналистов, какими будут действия Партии регионов, если Президент Украины откажется поставить свою подпись, и таким образом референдум будет невозможным, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что не думает, что «Президент Украины откажет собственному народу в правовой процедуре подписи».

Он подчеркнул, что в партии «достаточно сил и возможностей, чтобы реализовать решение референдума» и чтобы не повторилась ситуация, когда решения референдума оставались нереализованными.