Ученые приготовили «идеальное» мороженое

Команда исследователей под руководством Аттилио дель Ре (Attilio Del Re) из католического университета итальянского города Пьяченца (Piacenza`s Catholic University) приготовила «идеальное» мороженое. Специалисты получили «оптимизированный холодный десерт» в соответствии со средиземноморской диетой. В состав «идеального мороженого» входят традиционные компоненты: молоко, яйца и сахар, но со сниженным содержанием жиров и повышенным содержанием белков. Оптимизированное мороженое содержит 30% жира, 15% белка и 55% сахара, что является органичной заменой разового приема пищи, утверждают создатели. Диетологи не рекомендуют традиционное мороженое из-за очень высокого содержания жиров. Некоторые сорта сливочного мороженого с фруктами содержат такое количество калорий, которое сопоставимо с целым бифштексом.

Термин «средиземноморская диета» ввел доктор Энсель Кис (Ancel Benjamin Keys) в 1945 годe. Изучая возможную связь между особенностями питания и «болезнями изобилия», такими, как ожирение, атеросклероз, диабет и повышенное давление, диетолог отметил, что чем дальше рацион отстает от средиземноморской модели, тем более часты случаи данных заболеваний. Для традиционного средиземноморского рациона характерно обилие свежих фруктов и овощей, блюд из зерновых культур, которым отдается преимущество, умеренное количество мяса и рыбы и оливковое масло, как основной источник жиров.

Радио Свобода