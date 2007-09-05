Кучма советует не разбрасываться Рудьковским

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что Совет национальной безопасности и обороны превысил свои полномочия, приняв решение об отстранении министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА от должностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА сказал сегодня журналистам в Киеве.

“У нас парламентско-президентская модель управления. Вы хорошо знаете, что министров назначает парламент и снимает парламент. Так что, СНБО, я думаю, в этой ситуации превысил свои полномочия”, - сказал Л.КУЧМА.

Он отметил, что придерживается мнения, которое распространяется через СМИ, что это было политическое решение.

По словам Л.КУЧМІ, в России почти каждый день «передают о пожарах и авариях на транспорте», но там никого не снимают.

“Здесь за два дня погасили пожар - и уже нужно с работы снимать человека. Нельзя так разбрасываться... Нужно, если предъявлять претензии, то они должны быть обоснованными», - сказал экс-президент.