Рудьковский может сесть на 7 лет

Сегодня Служба безопасности Украины направила запрос министру транспорта и связи Николаю РУДЬКОВСКОМУ с требованием предоставить информацию по поводу его заявлений о возможной подготовке теракта.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, согласно ст. 6 Закона Украины «О борьбе с терроризмом», если Н.РУДЬКОВСКОМУ стало известно «о подготовке преступления, которое может повлечь гибель людей или другие разрушительные последствия, он как законопослушный гражданин должен обратиться в правоохранительные органы и предоставить исчерпывающую информацию, если, конечно, она у него есть».

Служба безопасности подчеркивает, что если гражданин Украины по каким-то личным, или политическим соображениям предоставляет заведомо неправдивую информацию, Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность, в том числе наказание до 7 лет лишения свободы (Ст. 259 Уголовного кодекса Украины - Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Совет национальной безопасности и обороны поручил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ выполнить решение СНБО об отстранении Н.РУДЬКОВСКОГО от должности министра транспорта и связи, а Нестора ШУФРИЧА – от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В тот же день Н.РУДЬКОВСКИЙ в эфире “5 канала” заявил о подготовке Секретариатом Президента масштабной катастрофы с человеческими жертвами. Он обратился к СБУ с требованием принять меры для недопущению сценария "мукачевской банды, которая засела на Банковой".