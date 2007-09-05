В конце недели в Украине ожидается ощутимое похолодание, днем +13-19°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Завтра, 6 сентября, на территории Украины синоптики прогнозируют дождливую погоду. В западных и Винницкой областях дожди будут сильными, на Закарпатье, в Карпатах и на Прикарпатье - очень сильные дожди.

Температура ночью составит 13-18°, на юге до 21°; днем 23-28°; в южной и восточной частях местами 30-32°.

7-8 сентября сохранится облачная погода. Временами дожди, в Карпатах, на Прикарпатье, в центральных областях, 7 сентября ночью на юге Правобережья, 8 сентября в северных областях местами сильные дожди, только в южных областях днем отдельные кратковременные дожди.

В Украине местами грозы, в отдельных пунктах град, на Левобережье местами шквалы 15-20 м/с.

Температура 7 сентября ночью в западных областях составит 9-14°, на остальной территории 12-17°, в южной части и восточных областях 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 18-23°, в прикарпатских областях 12-17°, в восточных областях и Приазовье 26-31°; 8 сентября ночью 9-14°, на юге и востоке до 18°, на западе 5-10°, днем 13-18°, на западе местами 9-11°, в южной части и восточных областях 19-24°.

9-10 сентября ожидаются дожди, местами (кроме северных и западных областей) грозы; ночью 9 сентября в западных областях, в течение 10 сентября в южной части преимущественно без осадков. Сохранится прохладная погода.

Завтра в Киеве и области сохранится переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью будет составлять 15-17°, днем 23-25°; по области ночью 13-18°, днем 23-28°.

7-8 сентября в столице и области ожидается временами дождь, гроза, ночью 8 сентября местами сильный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, порывистый. Температура 7 сентября ночью 12-17°, днем 18-23°; 8 сентября ночью 9-14°, днем 13-18°.

9-10 сентября в Киеве и области будет кратковременный дождь. Температура ночью будет составлять 5-11°, днем 13-19°.