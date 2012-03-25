В Ивано-Франковске с цветами и молитвой вспомнили Черновола

Сегодня общественность Ивано-Франковска почтила память Вячеслава Чорновила, который трагически погиб 13 лет назад в автокатастрофе.

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятника Герою Украины В.Чорновилу состоялся митинг-реквием, на который пришли руководители областной и городской власти, лидеры политических партий и общественных организаций, жители Ивано-Франковска. Участники мероприятия держали национальные и партийные флаги.

Священники разных конфессий отслужили поминальную панихиду по В.Чорновилу.

К памятнику венки и живые цветы от общины города, партийных организаций и рядовых граждан возложили руководители облсовета и облгосадминистрации, города, общественности.

Участники вече памяти минутой молчания почтили память В.Чорновила и его жены Атены Пашко.

Председатель Ивано-Франковского облсовета Александр СЫЧ на вече от имени областного совета выразил почтение В.Чорновилу, который «отстаивал и развивал Украинское государство». Он призвал «ценить лидеров нации при их жизни», тогда будем иметь свое независимое государство.

Заместитель главы облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ призвал хранить память о лидере Руха делами, за которые погиб В.Чорновил. По его словам «Чорновил стал пророком для многих, он никогда не говорил с чужого голоса, говорил то, что думал».

Председатель Ивано-Франковской краевой организации Народного руха Украины Игорь ШУМЕГА подчеркнул необходимость единства национально-демократических сил и призвал всех сплотиться вокруг защиты независимости Украины, которая сейчас как никогда опять под угрозой.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в результате автокатастрофы на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.

22 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели В.Чорновила.