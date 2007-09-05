Редакционный совет «5 канала» рекомендует не увольнять Слисаренко

Редакционный совет «5 канала» рекомендует руководству канала не увольнять ведущего Игоря СЛИСАРЕНКО.

Как сообщает пресс-служба «5 канала», во вторник состоялось заседание Редакционного совета телеканала, во время которого, среди других вопросов, рассматривалась ситуация с увольнением И.СЛИСАРЕНКО.

Относительно этого вопроса Редакционный совет отметил, что «часть информации, поданная в выпуске новостей 1 сентября в 11 часов ведущим И.СЛИСАРЕНКО, была изложена без ссылок на источник, с неточным цитированием информационного агентства и с предубежденностью, которая является нарушением определенных пунктов Принципов редакционной политики”.

В то же время, Совет рекомендовал руководству канала не удовлетворять заявление И.СЛИСАРЕНКО об освобождении, а “за нарушение определенных пунктов Принципов редакционной политики объявить И.СЛИСАРЕНКО выговор”.

Также Редакционный совет решил просить И.СЛИСАРЕНКО встретиться с руководством канала и Редакционным советом для урегулирования ситуации.

Кроме того, Совет призывал политические силы и отдельных политиков не спекулировать на теме увольнения И.СЛИСАРЕНКО.

Как сообщает пресс-служба, на заседании присутствовали члены Редакционного совета, руководство канала в лице генерального директора Ивана АДАМЧУКА, генерального продюсера Юрия СТЕЦЯ и редактора шефа Александра НАРОДЕЦКОГО, а также работники канала. Приглашенный на заседание телеведущий И.СЛИСАРЕНКО не пришел, не предупредив об изменении своих планов (накануне заседания он подтвердил свое участие), отмечает пресс-служба канала.

«Мне тяжело прогнозировать, какие последствия будет иметь решение Редакционного совета, поскольку мне не известна позиция самого Игоря СЛИСАРЕНКО. Он не пришел ни на встречу со мной, которая была назначена на 12 часов, ни на заседание Редакционного совета. Поэтому окончательное решение будет принято после того, как я встречусь с Игорем», - сказал «Телекритике» И.АДАМЧУК.

Как сообщалось, что И.СЛИСАРЕНКО был освобожден от должности 1 сентября. После этого Киевский независимый медиа-профсоюз заявил, что по его информации, И.СЛИСАРЕНКО заставили написать заявление "по собственному желанию" после того, как он озвучил в эфире информацию о школе, где учатся дети Президента Виктора ЮЩЕНКО, и уточнил, что стоимость года учебы стоит там 12 тысяч долларов.

После этого некоторые СМИ написали, что указание уволить И.СЛИСАРЕНКО поступило из Секретариата Президента.

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА 4 сентября, заявил, что Секретариат Президента никоим образом не причастен к увольнению журналиста И.СЛИСАРЕНКО с “5 канала”.

И.СЛИСАРЕНКО работал на «5 канале» с апреля 2004 года.