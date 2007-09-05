CME официально оформила 60% своей собственности в «1+1»

Central European Media Enterprises Ltd. (CME) объявила о том, что официально оформила 60% своей собственности в «Студии «1+1», завершив регистрацию 42% прямых имущественных интересов в ООО «Студия «1+1». Об этом говорится в пресс-релизе компании, текстом которого располагает агентство.

В соответствии с содержащейся в нем информации, вместе с 18% непрямой собственности, СМЕ в настоящее время обеспечила себе контроль над лицензией «1+1».

Майкл ГАРИН, исполнительный директор СМЕ, комментирует: «Сегодня мы объявляем о счастливом завершении процесса, который СМЕ инициировала почти два года назад. Мы верим, что эти изменения позволят нам иметь большее влияние на управление канала, собственные медиаактиви в Украине и последующее улучшение всех операций бизнеса в Украине».

Как сообщал УНИАН, 31 августа было объявлено, что Игорь КОЛОМОЙСКИЙ приобрел 1 млн. 275 тыс. 227 акций компании Central European Media Enterprises Ltd. на сумму 110 миллионов долл. Данное количество акций составляет 3% от общего обращения акций CME. В связи с этой инвестицией И.КОЛОМОЙСКИЙ был приглашен стать членом совета директоров CME.