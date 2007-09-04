Шуфрич комментирует решение СНБО о своем увольнении

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ считает сведением личных счетов сегодняшнее решение Совета национальной безопасности и обороны об отстранении его от должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил журналистам после заседания СНБО.

«Инквизиция ради сведения личных счетов - я другого не ожидал», - заявил Н.ШУФРИЧ.

Отвечая на вопрос, кто и почему сводит с ним счеты, министр сказал: «Главным аргументом Виктора Андреевича (ЮЩЕНКО – УНИАН) в отношении моей деятельности было то, что я даю оценки ему как Президенту».

Н.ШУФРИЧ заявил, что гордится работой своего министерства, поскольку количество чрезвычайных ситуаций за 8 месяцев 2007 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилась.

Также Н.ШУФРИЧ отметил, что увольнение министра зависит от решения премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, сегодня после заседания СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение отстранить от исполнения обязанностей министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА.