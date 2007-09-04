ГПУ выдвинула официальное обвинение ректору Киевского авиауниверситета

Генеральная прокуратура Украины выдвинула официальное обвинение ректору Киевского национального авиационного университета Виталию БАБАКУ в злоупотреблении служебным положением, а Печерский районный суд Киева вынес постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации пресс-службы, В.БАБАК обвиняется по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия, - карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет - УНИАН)

В то же время в Генпрокуратуре не уточнили, за какие именно правонарушения возбуждено уголовное дело в отношении В.БАБАКА.