В Украине уже 8 сентября будет идти мокрый снег

Завтра в западных областях Украины ожидаются дожди, местами сильные, в Карпатах и Закарпатье очень сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°. На остальной территории переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в южной части ночью 16-21°, днем 26-31°.

6-7 сентября – в западных областях облачная, холодная и дождливая погода (ночью 6 сентября и днем 7 сентября в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди) с температурой ночью 7-12°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 7-12°.

На остальной территории переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы (только ночью 6 сентября преимущественно без осадков); в южной части и восточных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью 12-17°, на востоке и юге местами 18-22°; днем 6 сентября 23-28°, в восточных областях, Приазовье и в Крыму 29-33° (в Винницкой и Житомирской областях 20-25°), 7 сентября понижение дневной температуры на 4-6°. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в западных областях днем 7 сентября местами порывы 15-20 м/с.

8-9 сентября - временами дожди (в Карпатах ночью с мокрым снегом), местами грозы; только ночью 8 сентября в южной, а 9 сентября в северной части преимущественно без осадков. Температура ночью 5-11°, на побережье морей, 8 сентября в восточных областях и Приазовье 13-18°; днем 12-18°, на юге и востоке 17-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°; по области ночью 11-16°, днем 22-27°.

6-7 сентября - кратковременный дождь, гроза (днем 6 сентября местами), только ночью 6 сентября без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 6 сентября 23-28°, 7 сентября 19-24°.

8-9 сентября - временами дождь, местами гроза, только ночью 9 сентября преимущественно без осадков. Температура ночью 5-11°, днем 12-18°.