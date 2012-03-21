Эксперт: религиозные лидеры Украины действовали по московскому сценарию

Для блокирования евроинтеграции Украины задействован религиозный фактор, считает заместитель директора Агентства стратегических исследований (АСД), религиозный эксперт и политолог Юрий ДОРОШЕНКО.

«Отмена визита членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в Совет Европы и поход к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ свидетельствует о зависимости в Украине церкви от власти. Этот факт наглядно продемонстрировал, что у нас отсутствует равноправный демократический диалог и вместо этого мы имеем давление власти на Церковь», - отметил Ю.ДОРОШЕНКО в переданном УНИАН комментарии.

По его словам, «последний раз так быстро и «радостно» церковники бежали только на встречу с Иосифом Сталиным в 1943 году (после массовых репрессий и гонений на Церковь) и в канун празднования юбилея 1000-летия Крещения Руси к Михаилу ГОРБАЧЕВУ (после многих десятилетий непризнания прав верующих атеистической властью)». «Один, как известно, был тоталитарным, а второй – авторитарным диктатором. Это навеивает мрачные аналогии», - замечает эксперт.

«Когда Президент Украины, который за время своего правления осмелился лишь на одну короткую и бессодержательную встречу с представителями ВСЦиРО в прошлом году, вдруг в экстренном порядке вызывает (а это похоже именно на вызов на ковер подчиненных) к себе глав основных церквей Украины именно в тот день, когда у них была согласована еще за несколько месяцев встреча в Брюсселе, мы понимаем, цель одна – заблокировать европейские контакты церковников. Любой ценой не позволить рассказать миру правду о том, что делается в Украине, выразить свободные оценки внутриукраинским процессам», - убежден Ю.ДОРОШЕНКО.

По его мнению, отказ от поездки в Брюссель представителей ВСЦиРО – это также продолжение уже на конфессиональной почве реализации общеполитического плана власти, который можно сформулировать: «Прочь от Европы, вперед в Россию». «Насколько этот план имеет украинские корни, выполняется ли он по указанию из Москвы – вопрос другой. Главное, что в настоящее время мы четко видим: Украине перекрывают путь к Европе не только уголовным делом Юлии ТИМОШЕНКО и других политзаключенных, пренебрежением демократических норм, нарушением прав и свобод граждан, но и с помощью религиозного фактора», - говорит политолог.

«Для Европы эти события будут свидетельством того, что религиозная жизнь в Украине еще контролируется властью, что даже Церковь у нас не является независимой от прихотей руководства страны», - считает Ю.ДОРОШЕНКО.

По убеждению эксперта, «подчиненные Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в который раз подставили его, демаскируя настоящий курс нынешней власти, ведь теперь весь мир понял, что главам традиционных церквей и религиозных организаций легче встретиться с руководством Совета Европы и Европарламента, нежели с Президентом собственного государства. Это ненормальная ситуация».

К сожалению, «можем констатировать, что члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций не поднялись к ответственности за судьбу украинского народа, а поддались на давление власти, и это грустно». «В этот раз в мировоззренческом выборе религиозные лидеры Украины избрали не Европу (куда цивилизационно укоринена наша страна), а пророссийскую власть, а следовательно - действовали по желаемому для Москвы сценарию», - считает Ю.ДОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 марта пресс-служба главы государства сообщила, что 21 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с руководителями церквей. Как сообщает пресс-служба, ежегодно во время Великого поста Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ проводит традиционную встречу с главами всех церквей, имеющихся в Украине.

В то же время, пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (ЗОРЯ) сообщил, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций отменил встречу с европейскими чиновниками в Брюсселе ради приема у Президента В.ЯНУКОВИЧА. По его словам, встреча планировалась на 21-23 марта в том числе как ответ на визит председателя Европейской народной партии Вильфреда МАРТЕНСА, который состоялся в сентябре. Но, во вторник, 20 марта, совет церквей получил приглашение от Администрации Президента на встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ, запланированную на 21 марта. "Совет принял решение о том, чтобы отменить визит в Брюссель и встретиться с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ. Решение в телефонном режиме приняли главы конфессий", - отметил пресс-секретарь епархии.