Эксперт: религиозные лидеры Украины действовали по московскому сценарию
Для блокирования евроинтеграции Украины задействован религиозный фактор, считает замдиректора Агентства стратегических исследований Юрий Дорошенко
Для блокирования евроинтеграции Украины задействован религиозный фактор, считает заместитель директора Агентства стратегических исследований (АСД), религиозный эксперт и политолог Юрий ДОРОШЕНКО.
«Отмена визита членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в Совет Европы и поход к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ свидетельствует о зависимости в Украине церкви от власти. Этот факт наглядно продемонстрировал, что у нас отсутствует равноправный демократический диалог и вместо этого мы имеем давление власти на Церковь», - отметил Ю.ДОРОШЕНКО в переданном УНИАН комментарии.
По его словам, «последний раз так быстро и «радостно» церковники бежали только на встречу с Иосифом Сталиным в 1943 году (после массовых репрессий и гонений на Церковь) и в канун празднования юбилея 1000-летия Крещения Руси к Михаилу ГОРБАЧЕВУ (после многих десятилетий непризнания прав верующих атеистической властью)». «Один, как известно, был тоталитарным, а второй – авторитарным диктатором. Это навеивает мрачные аналогии», - замечает эксперт.
«Когда Президент Украины, который за время своего правления осмелился лишь на одну короткую и бессодержательную встречу с представителями ВСЦиРО в прошлом году, вдруг в экстренном порядке вызывает (а это похоже именно на вызов на ковер подчиненных) к себе глав основных церквей Украины именно в тот день, когда у них была согласована еще за несколько месяцев встреча в Брюсселе, мы понимаем, цель одна – заблокировать европейские контакты церковников. Любой ценой не позволить рассказать миру правду о том, что делается в Украине, выразить свободные оценки внутриукраинским процессам», - убежден Ю.ДОРОШЕНКО.
По его мнению, отказ от поездки в Брюссель представителей ВСЦиРО – это также продолжение уже на конфессиональной почве реализации общеполитического плана власти, который можно сформулировать: «Прочь от Европы, вперед в Россию». «Насколько этот план имеет украинские корни, выполняется ли он по указанию из Москвы – вопрос другой. Главное, что в настоящее время мы четко видим: Украине перекрывают путь к Европе не только уголовным делом Юлии ТИМОШЕНКО и других политзаключенных, пренебрежением демократических норм, нарушением прав и свобод граждан, но и с помощью религиозного фактора», - говорит политолог.
«Для Европы эти события будут свидетельством того, что религиозная жизнь в Украине еще контролируется властью, что даже Церковь у нас не является независимой от прихотей руководства страны», - считает Ю.ДОРОШЕНКО.
По убеждению эксперта, «подчиненные Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в который раз подставили его, демаскируя настоящий курс нынешней власти, ведь теперь весь мир понял, что главам традиционных церквей и религиозных организаций легче встретиться с руководством Совета Европы и Европарламента, нежели с Президентом собственного государства. Это ненормальная ситуация».
К сожалению, «можем констатировать, что члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций не поднялись к ответственности за судьбу украинского народа, а поддались на давление власти, и это грустно». «В этот раз в мировоззренческом выборе религиозные лидеры Украины избрали не Европу (куда цивилизационно укоринена наша страна), а пророссийскую власть, а следовательно - действовали по желаемому для Москвы сценарию», - считает Ю.ДОРОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 20 марта пресс-служба главы государства сообщила, что 21 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с руководителями церквей. Как сообщает пресс-служба, ежегодно во время Великого поста Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ проводит традиционную встречу с главами всех церквей, имеющихся в Украине.
В то же время, пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (ЗОРЯ) сообщил, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций отменил встречу с европейскими чиновниками в Брюсселе ради приема у Президента В.ЯНУКОВИЧА. По его словам, встреча планировалась на 21-23 марта в том числе как ответ на визит председателя Европейской народной партии Вильфреда МАРТЕНСА, который состоялся в сентябре. Но, во вторник, 20 марта, совет церквей получил приглашение от Администрации Президента на встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ, запланированную на 21 марта. "Совет принял решение о том, чтобы отменить визит в Брюссель и встретиться с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ. Решение в телефонном режиме приняли главы конфессий", - отметил пресс-секретарь епархии.