В России в камере ОВД найден повешенным украинец

11:05, 21 марта 2012
Общество
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Проводятся мероприятия, направленные на установление мотивов самоубийства

В Липецкой области России в камере для административно арестованных умер гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении Следственного комитета по Липецкой области.

«Следственным управлением Следственного комитета России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 50-летнего гражданина Украины в камере для административно арестованных отдела внутренних дел Измалковского района», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Проводятся мероприятия, направленные на установление мотивов самоубийства и возможности доведения до самоубийства. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка фактам надлежащего или ненадлежащего исполнения сотрудниками полиции своих обязанностей по контролю за содержанием административно арестованных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

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