Глава Нацбанка: платить за газ рублями - даже лучше

Использование в расчетах между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» российских рублей может обеспечить курсовые преимущества украинской стороне.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, об этом заявил председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ во время встречи с председателем Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Виталием ХОМУТЫННИКОМ.

В сообщении отмечается, что в дополнительном соглашении к контракту на поставку российского газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» не зафиксированы пропорции уплаты за поставленный газ российскими рублями и долларами США. Эта величина определяется с учетом интересов НАК «Нафтогаз Украины», а также применяется комбинированный подход к проведению расчетов.

«Осуществление расчетов за газ будет происходить исходя из экономической целесообразности, с учетом курсовых колебаний в момент совершения соответствующего платежа и объемов предложения на валютном рынке Украины. Поскольку рубль - более волатильная валюта, то при снижении его курса относительно доллара США и гривни, украинская сторона будет получать курсовой выигрыш», - подчеркнул С.АРБУЗОВ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли. В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября 2011 года в Москве во время встречи С.АРБУЗОВА с и.о. министра финансов РФ Антоном СИЛУАНОВЫМ, руководством Центрального банка России и ОАО «Газпром» была достигнута договоренность об оплате потреблённого Украиной газа в рублях.

Тогда НБУ заявлял, что планирует и в дальнейшем проводить работу по валютной диверсификации в расчетах с основными торговыми партнерами Украины, как странами - членами Европейского Союза, так и Россией, Китаем и другими.

В декабре «Нафтогаз» впервые частично расплатился с «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре.