Верховная Рада одобрила законопроект об аквакультуре

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «Об аквакультуре» (№9571).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 299 народных депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что объектами отношений в аквакультуре являются все составные части производственных процессов, научно-технического и финансового обеспечения аквакультуры, а также право на осуществление рыбохозяйственной деятельности в аквакультуре и все виды продукции аквакультуры. Субъектами отношений в аквакультуре являются органы государственной власти, осуществляющие регулирование этой хозяйственной деятельности, органы местного самоуправления, юридические и физические лица, деятельность которых связана с аквакультурой.

Государственная политика в сфере аквакультуры является составной частью государственной аграрной и социально-экономической политики, направленной на развитие рыбохозяйственного комплекса с целью обеспечения продовольственной безопасности Украины в условиях экологически безопасного природопользования. К полномочиям Кабинета министров Украины в аквакультуре принадлежат формирование и обеспечение осуществления государственной политики в сфере аквакультуры; утверждение общегосударственных программ по селекционно-племенному делу в аквакультуре, по искусственному разведению (восстановлению), выращиванию водных биоресрусов, по их использованию, сохранению биомногообразия и по другим направлениям развития аквакультуры и пр.

К полномочиям центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики и продовольствия в аквакультуре принадлежат определение приоритетных направлений развития аквакультуры, обобщение практики применения законодательства, разработка предложений по его совершенствованию и внесение в установленном порядке проектов законодательных актов, актов Президента Украины, Кабинета министров Украины на рассмотрение Президенту Украины и Кабинету министров Украины; утверждение порядка осуществления рыбохозяйственной мелиорации водных объектов (их частей) и пр.

Методологическое руководство сбора и обработки отчетных данных по производству продукции аквакультуры осуществляет центральный орган исполнительной власти в отрасли рыбного хозяйства.

Предусмотрено, что субъекты аквакультуры имеют право на пользование рыбохозяйственными водными объектами (их частями), рыбохозяйственными технологическими водоемами, землями водного фонда для осуществления аквакультуры на недискриминационных условиях в установленном законодательством порядке; на собственность на объекты аквакультуры, произведенные с использованием собственных материально-технических ресурсов, а также на доходы от их реализации; проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов (их частей), которые используются с целью осуществления аквакультуры, и пр.

Объекты аквакультуры могут находиться в государственной, коммунальной и частной собственности.

Рыбохозяйственная деятельность в аквакультуре осуществляется на основании лицензии на ведение аквакультуры на определенных рыбохозяйственных водных объектах (их частях) в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.