Блок Тимошенко подготовил обязательства перед нацменьшинствами Украины

Блок Юлии Тимошенко подготовил проект обязательства перед национальными меньшинствами Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, сегодня в Ужгороде лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО передала проект обязательств для жителей горных регионов, чтобы Закарпатская область могла доработать соглашение, в которое раньше уже были внесены предложения от Прикарпатья и Крыма.

Во время поездки в Ужгород Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в 2006 году Европейский Союз дал согласие на то, чтобы в 50-ти километровой пограничной зоне на уровне двусторонних договоров со странами, которые граничат с Украиной, были подписаны необходимые соглашения об упрощении пересечения границы для представителей национальных меньшинств. «Но мне жаль, что до сих пор никакие переговоры не ведутся и не подписываются соглашения», - сказала лидер БЮТ.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, после выборов новой власти необходимо будет уделить этому вопросу большое внимание. «Именно поэтому, - сказала она, - наша политическая сила привезла проект обязательства перед национальными меньшинствами, которые проживают в Украине. И мы хотим передать проект обязательства представителям нацменьшинств Закарпатской области, где этот вопрос является актуальным».

Лидер БЮТ отметила, что эти обязательства не должны создаваться в Киеве, а должны рождаться в Закарпатье.