Морозу выпала шестёрка, а коммунистам - чёртова дюжина

Первой в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины будет стоять Коммунистическая партия (обновленная).

Как передает корреспондент УНИАН, по итогам проведенной Центральной избирательной комиссией жеребьевки по определению номеров политических партий (избирательных блоков политических партий) – субъектов избирательного процесса, по которым их названия будут размещаться в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах народных депутатов,

вторым номером в списке будет Партия национально-экономического развития Украины,

3 – Украинский народный блок,

4 – Партия регионов,

5 – Партия вольных демократов,

6 – Социалистическая партия Украины,

7 – Блок Литвина,

8 – Блок Юлии Тимошенко,

9 – Блок Людмилы Супрун – Украинский региональный актив,

10 – «Христианский блок»,

11 – Селянский блок «Аграрная Украина»,

12 – Прогрессивно-социалистическая партия Украины,

13 – Коммунистическая партия Украины,

14 – Блок «Наша Украина - Народная самооборона»,

15 – Блок «Всеукраинская громада»,

16 – Всеукраинское объединение «Свобода»,

17 – Гражданская партия «Пора»,

18 – Партия зеленых Украины,

19 – Блок партий пенсионеров Украины,

20 – Всеукраинская партия народного доверия,

21 - Избирательный блок политических партий «К.У.Ч.М.А.».