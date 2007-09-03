Морозу выпала шестёрка, а коммунистам - чёртова дюжина

17:20, 03 сентября 2007
Общество
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Результаты жеребьёвки в ЦИК

ВиборыПервой в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины будет стоять Коммунистическая партия (обновленная).

Как передает корреспондент УНИАН, по итогам проведенной Центральной избирательной комиссией жеребьевки по определению номеров политических партий (избирательных блоков политических партий) – субъектов избирательного процесса, по которым их названия будут размещаться в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах народных депутатов,

вторым номером в списке будет Партия национально-экономического развития Украины,

 3 – Украинский народный блок,

 4 – Партия регионов,

 5 – Партия вольных демократов,

 6 – Социалистическая партия Украины,

 7 – Блок Литвина,

 8 – Блок Юлии Тимошенко,

 9 – Блок Людмилы Супрун – Украинский региональный актив,

 10 – «Христианский блок»,

 11 – Селянский блок «Аграрная Украина»,

 12 – Прогрессивно-социалистическая партия Украины,

 13 – Коммунистическая партия Украины,

 14 – Блок «Наша Украина - Народная самооборона»,

 15 – Блок «Всеукраинская громада»,

 16 – Всеукраинское объединение «Свобода»,

 17 – Гражданская партия «Пора»,

 18 – Партия зеленых Украины,

 19 – Блок партий пенсионеров Украины,

 20 – Всеукраинская партия народного доверия,

21 - Избирательный блок политических партий «К.У.Ч.М.А.».

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