Морозу выпала шестёрка, а коммунистам - чёртова дюжина
Результаты жеребьёвки в ЦИК
Первой в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины будет стоять Коммунистическая партия (обновленная).
Как передает корреспондент УНИАН, по итогам проведенной Центральной избирательной комиссией жеребьевки по определению номеров политических партий (избирательных блоков политических партий) – субъектов избирательного процесса, по которым их названия будут размещаться в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах народных депутатов,
вторым номером в списке будет Партия национально-экономического развития Украины,
3 – Украинский народный блок,
4 – Партия регионов,
5 – Партия вольных демократов,
6 – Социалистическая партия Украины,
7 – Блок Литвина,
8 – Блок Юлии Тимошенко,
9 – Блок Людмилы Супрун – Украинский региональный актив,
10 – «Христианский блок»,
11 – Селянский блок «Аграрная Украина»,
12 – Прогрессивно-социалистическая партия Украины,
13 – Коммунистическая партия Украины,
14 – Блок «Наша Украина - Народная самооборона»,
15 – Блок «Всеукраинская громада»,
16 – Всеукраинское объединение «Свобода»,
17 – Гражданская партия «Пора»,
18 – Партия зеленых Украины,
19 – Блок партий пенсионеров Украины,
20 – Всеукраинская партия народного доверия,
21 - Избирательный блок политических партий «К.У.Ч.М.А.».