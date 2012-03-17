Киев опередил Санкт-Петербург и Москву по качеству жизни

В соответствии с рейтингованием регионами по качеству жизни, проведенным одной из авторитетных аналитических компаний – Международным центром перспективных исследований, в 2011 году Киев имел абсолютное лидерство. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО во время Коллегии КГГА.

По его словам, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, столица заняла первое место по уровню благосостояния. В этой категории оценивался уровень экономического развития региона и доходов населения – валовой региональный продукт на душу населения, уровень интернетизации, экономической активности населения, энергетическая эффективность, которые являются самыми высокими среди регионов.

«Как и надлежит столице, Киев находится также на первом месте по уровню образования и здравоохранения. В городе созданы самые лучшие условия для получения образования и получения медицинской помощи. Это подтверждается высокими результатами внешнего тестирования, большой долей рабочей силы с высшим образованием, самой высокой в государстве средней продолжительностью жизни и пр.», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Также Киев попал в перечень городов с относительно благоприятной экологической ситуацией, заняв 18-е место.

Самой большой проблемой Киева является транспорт, который осуществляет выбросы вредных веществ в воздух в 8 раз больше, чем столичные предприятия. Высокие показатели загрязнения воздуха зафиксированы в районах, где пролегают загруженные трассы или дорожные развязки.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что равняться Киев должен не на другие регионы, а на соседние столицы: Прагу, Будапешт, Варшаву.

***

Ведущая консалтинговая компания Mercer провела комплексную оценку качества жизни 201 города мира в 2011 году. Согласно этому рейтингу, Киев занимает 161-е место. При этом Прага занимает 69-ю позицию и является лучшей среди восточноевропейских городов, Будапешт занимает 73-е место, а Варшава – 84-ю ступеньку. Санкт-Петербург и Москва находятся на 164-м и 169-м местах соответственно.

«Мониторинг международного рейтинга Киева станет основной для оценки эффективности работы структурных подразделений администрации в соответствующих направлениях. Все структуры городской власти должны работать на развитие столицы, постоянно повышая свою эффективность», – сказал Р.КРАМАРЕНКО.