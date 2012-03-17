Рынок электроэнергии перейдет с "английской" модели на "балансирующую"

Кабинет министров Украины в июне этого года внесет в Верховную Раду законопроект об основах функционирования рыка электрической энергии на основе двусторонних договоров, балансирующего рынка и биржевых торгов электроэнергией.

Это определено национальным планом действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта т.г.

В настоящее время Оптовый рынок электроэнергии Украины функционирует на основе заимствованной у Великобритании и устаревшей модели «единого покупателя и продавца», в роли которого выступает государственное предприятие «Энергорынок». Предприятие выполняет функции оператора рынка, покупая электроэнергию, производимую генкомпаниями и реализуя ее энергоснабжающим компаниям, которые в свою очередь продают ее конечному потребителю.

Новая модель балансирующего рынка, о необходимости внедрения которой неоднократно заявлялось на правительственном уровне, начиная с конца 1990-х годов, предусматривает возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, в течение 6 месяцев после официальной публикации упомянутого закона Министерство энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики должны будут разработать нормативные акты для регулирования рынка в переходный период, а также решения вопроса погашения задолженностей, сложившихся в рамках действующей модели.

Также в этот период на уровне Минэнергоугля планируется принять решения о создании предприятий, на которые будут возложены функции передачи электроэнергии, а также администратора расчетов, администратора коммерческого учета электроэнергии путем соответствующей реорганизации ГП «Энергорынок».

В этот же период «Энергорынок» планирует объявить тендер на разработку программного и технического обеспечения функционирования балансирующего рынка.