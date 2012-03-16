Во львовских автобусах запретили российскую попсу

Львовский облсовет утвердил Программу развития украинского языка, украинской культуры и исторического сознания граждан Украины на территории Львовской области на 2012 – 2014 года. Одним из пунктов этого проекта решения есть запрет включать русскоязычную музыку в общественном транспорте. За соответствующее решение проголосовало 65 депутатов.

Как отмечает Львовский портал, реализация Программы обеспечит распространение функций и сфер употребления государственного языка, распространения украинской культуры во всех ее проявлениях, формирование целостного национального информационно-культурного пространства.

Мероприятия Программы предусматривают:

- обогащение духовного потенциала подрастающего поколения путем создания украиноязычного продукта в местном телепространстве;

- приобретение и популяризацию материалов по культуре речи, малоизвестных страниц украинской истории;

– создание электронной библиотеки украинской литературы;

– поддержку театральных постановок за произведениями украинских драматургов;

– проведение фестиваля новой украинской песни;

– выявление и поддержку молодых талантов путем проведения творческих мероприятий;

– популяризацию современного украинского искусства через организацию выставок;

– популяризацию украинского художественного продукта путем поддержки гастрольных поездок.