Во львовских автобусах запретили российскую попсу
Ооблсовет утвердил Программу развития украинского языка, культуры и исторического сознания граждан
Львовский облсовет утвердил Программу развития украинского языка, украинской культуры и исторического сознания граждан Украины на территории Львовской области на 2012 – 2014 года. Одним из пунктов этого проекта решения есть запрет включать русскоязычную музыку в общественном транспорте. За соответствующее решение проголосовало 65 депутатов.
Как отмечает Львовский портал, реализация Программы обеспечит распространение функций и сфер употребления государственного языка, распространения украинской культуры во всех ее проявлениях, формирование целостного национального информационно-культурного пространства.
Мероприятия Программы предусматривают:
- обогащение духовного потенциала подрастающего поколения путем создания украиноязычного продукта в местном телепространстве;
- приобретение и популяризацию материалов по культуре речи, малоизвестных страниц украинской истории;
– создание электронной библиотеки украинской литературы;
– поддержку театральных постановок за произведениями украинских драматургов;
– проведение фестиваля новой украинской песни;
– выявление и поддержку молодых талантов путем проведения творческих мероприятий;
– популяризацию современного украинского искусства через организацию выставок;
– популяризацию украинского художественного продукта путем поддержки гастрольных поездок.