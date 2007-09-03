Рудьковский надеется на поддержку Ющенко

Строительство мостового перехода Керчь-Кубань, который соединит Крым с Краснодарским краем Российской Федерации, будет способствовать привлечению дополнительных туристов на крымский полуостров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Симферополе высказал министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ,

«Люди, которые проживают в Крыму, и живут за счет туристического сезона, могут рассчитывать, что где-то через 5-7 лет мы можем иметь абсолютно другую ситуацию, и рост на 30% количества туристов в Крым за счет притока из Кавказского региона (РФ – УНИАН) с использованием моста», - отметил министр.

Он выразил надежду, что «все жители Украины и, в первую очередь, жители Крыма» займут конструктивную позицию относительно строительства моста через Керченский пролив. «Потому что это серьезный толчок для роста количества туристов в Крым, толчок для привлечения инвестиций в инфраструктуру отдыха, это серьезная поддержка для той части крымского полуострова, которая пока недостаточно привлекает инвестиции (имеется в виду Керчь – УНИАН)», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

На вопрос, как Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО относится к идее строительства мостового перехода, Н.РУДЬКОВСКИЙ ответил, что «к сожалению, официальной позиции его (В.ЮЩЕНКО - УНИАН) пока нет». При этом министр выразил надежду, что Президент поддержит данный проект. При этом он добавил, что «общественное мнение и те 95% граждан Крыма», которые поддерживают идею строительства моста, будут иметь положительное влияние на мнение В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Совета министров Крыма, транспортный переход "Керчь-Кубань" обеспечит перемещение через Керченский пролив до 10 миллионов человек в год. Планируется также транспортировать через пролив сжиженный газ в железнодорожных и автомобильных цистернах. Мост через Керченский пролив сократит транспортный путь из Украины в Краснодарский край в среднем на 450 километров.

По предварительным подсчетам, длина данного моста составит 4,5 км, ширина – 22 м. Мост предполагает двустороннее автомобильное движение, пешеходное движение, а также движение железнодорожного транспорта. Кроме того, по словам премьера, мост Керчь-Кубань может послужить для прокладки трубопроводов (газовых, нефтяных, водных).

Рассматривается несколько вариантов финансирования строительства, включая совместное финансирование из государственных бюджетов Украины и РФ.

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ и другие члены правительства российской столицы неоднократно заявляли о готовности инвестировать в строительство моста через Керченский пролив.

1 сентября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что к финалу Чемпионату Европы по футболу 2012 года мост Керчь-Кубань будет построен.