5-й канал уволил телеведущего Игоря Слисаренко

Руководство 5-го канала вынудило написать заявление об увольнении по собственному желанию журналиста и ведущего И. Слисаренко.

Как сообщил сам журналист, это произошло после того, как в эфире новостей Слисаренко подал информацию об учебе дочерей президента Ющенко и стоимости учебы в частной школе.

Сначала от журналиста требовали объяснительную записку относительно этой информации, однако позже попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Телеведущий объяснил, что эта информация является открытой для других СМИ.

Игорь Слисаренко работал на «5 канале» с апреля 2004 года - на протяжении трех с половиной лет был неизменным ведущим новостей.

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