Чтобы добраться до оффшоров, налоговая заключила союз с американцами

Государственная налоговая служба Украины и Американская торговая палата в Украине (АТПУ) создали две рабочие группы для отработки вопросов трансфертного ценообразования с целью прекратить практику минимизации налогов посредством оффшоров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ

«Нас беспокоит ситуация, когда единственное прибыльное подразделение – это иностранная оффшорная компания, а крупные промышленные корпорации, работающие в Украине, перманентно декларируют убытки. Прибыль должна формироваться и облагаться налогом в стране, где расположены производственные мощности и осуществляются хозяйственные операции”, - заявил глава ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

Он отметил, что ожидает от экспертов АТПУ содействия в объективном анализе случаев системной убыточности предприятий.

Руководство Американской торговой палаты, говорится в сообщении, намерено в ближайшее время предоставить свои предложения и видение сотрудничества с ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины намерена разработать стандарты отчетной документации в сфере трансфертного ценообразования. Национальные стандарты в этой сфере будут базироваться на рекомендациях Совета ЕС, определенных в Кодексе поведения относительно документации по трансфертному ценообразованию для дочерних предприятий (EUTPD).