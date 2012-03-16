ВР уравняла брачный возраст мужчин и женщин и запретила браки в 14 лет

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно повышения брачного возраста».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается с 18 лет (до сих пор брачный возраст для женщины составлял 17 лет, для мужчины - 18 лет).

Кроме того, предусмотрено, что по заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам (до сих пор - по заявлению лица, достигшего 14 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам).

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

Действие закона не распространяется на лиц, которые подали заявление о заключении брака до вступления в силу закона.