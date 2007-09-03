Польша изменит условия выдачи виз

С первого ноября начнут действовать новые условия выдачи польских виз. Информация об этом размещена на официальной Интернет-странице посольства Польши в Украине со ссылкой на директора консульского департамента польского министерства иностранных дел.

Скоро, чтобы получить польскую визу, украинским гражданам придется предъявлять выписку из банковского счета, медицинский страховой полис, а в случае необходимости возможно и персональное собеседование, сообщил директор консульского департамента МИД Польши Яцек Юноша-Кишилевський. Он объясняет эти нововведения подготовкой к вступлению Польши в „Шенгенскую зону” с 1 января 2008 года. Виза на 90 дней пребывания будет стоить теперь 35 евро, долгосрочная - не меньше 60 евро. Однако цена еще не окончательна, добавляет польский дипломат. В настоящее время консульские учреждения Польши выдают визы лишь на срок до конца этого года. Наличие такой визы со следующего года даст возможность украинцам путешествовать по странам „шенгенской зоны”. Ожидается, что подробнее визовые изменения обсудят 11-12 сентября на встрече уполномоченных консульских департаментов министерств иностранных дел Украины и Польши.

Немецкая волна