В деле исчезновения харьковского редактора подозреваемых нет как таковых
«Группа, которая была создана, работает и сейчас. Что-то нового сказать, кроме того, что было сказано, к сожалению, нельзя. Подозреваемых как таковых у нас сейчас нет», - сказал начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник
Следственные органы МВД до сих пор не имеют подозреваемых по делу пропавшего главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий ФАРИННИК.
«Группа, которая была создана, работает и сейчас. Что-то нового сказать, кроме того, что было сказано, к сожалению, нельзя. Подозреваемых как таковых у нас сейчас нет», - сказал он.
По словам В.ФАРИННИКА, «лица, которые могут быть причастны к убийству КЛИМЕНТЬЕВА, отрабатываются, в том числе в России». «На сегодняшний день таких оснований, чтобы говорить, что преступление раскрыто, к сожалению, нет», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, главный редактор газеты «Новый стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ пропал в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.
17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако тогдашний министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявил, что найденный телефон не принадлежит пропавшему, его собственностью является только сим-карта.
20 января 2011 г. В.ФАРИННИК сообщил, что милиция объявила в розыск человека, который был вместе с харьковским журналистом В.КЛИМЕНТЬЕВЫМ в день его исчезновения.
В декабре 2011 года прокурор Харьковской области заявил, что по делу В.КЛИМЕНТЬЕВА появилась информация, которая может помочь раскрыть преступление.
Газета «Новый стиль» занимается расследованиями на правовую тематику.