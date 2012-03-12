«Доктора Пи» признали ограниченно вменяемым

Андрея СЛЮСАРЧУКА, более известного как «Доктор Пи», признали ограниченно вменяемым.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№ 55 от 12 марта).

Как сказал газете сотрудник Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав ДЕМКИВ, А.СЛЮСАРЧУК вернулся в свою камеру во Львовском СИЗО из областной психиатрической больницы, где он в течение месяца проходил экспертизу на вменяемость.

По словам М.ДЕМКИВА, после месяца в «психушке» «Доктор Пи» не изменился, он так же читает газеты, смотрит телевизор. «А вот книг не читает и за медицинской помощью не обращается. Лекарств никаких не принимает», - сказал М.ДЕМКИВ.

2 февраля по постановлению суда А.СЛЮСАРЧУКА этапировали во психиатрическую больницу для экспертизы. До этого такую экспертизу провели в медчасти СИЗО, но ее оказалось недостаточно. В больнице его обследовали «по всем статьям», напоминает издание.

Газета отмечает, что информации о том, признали ли А.СЛЮСАРЧУКА психически больным, пока нет (если это так, то его не могут не засудить). «Результаты уже есть, они приобщены к делу, но мы не имеем права их разглашать», - сказал М.ДЕМКИВ.

Источник «Сегодня», близкий к следствию, сообщил газете, что А.СЛЮСАРЧУКА признали ограниченно вменяемым (у него выявили некие нарушения психики пограничного уровня – невроз, остаточные явления черепно-мозговых травм, алкоголизм, наркомания и т. д.)

Правозащитнтк Эдуард БАГИРОВ пояснил газете, что это может послужить для суда поводом смягчить приговор.

А.СЛЮСАРЧУК и дальше будет сидеть в СИЗО, пока суд не вынесет постановление об этапировании его или об освобождении.

«Доктора Пи» обвиняют в мошенничестве и липовом дипломе врача. Его арестовали в ноябре 2011 года года. Львовская газета «Экспресс» провела расследование, утверждая, что псевдоврач уморил несколько человек. Однако в милиции говорят, что заявлений от жертв А.СЛЮСАРЧУКА не поступало.