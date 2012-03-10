На завтра синоптики обещают снег

Завтра в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей Украины ожидается снег, мокрый снег, на западе - с дождем.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью на Левобережье 7-12° мороза, в восточных областях местами 15-18° мороза, в западных областях около 0°, на остальной территории 1-6° мороза; днем 0-5° тепла, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму к 8° тепла, в восточных областях - 1-5° мороза.

В Киевской области в воскресенье ожидается снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.