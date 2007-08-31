Саперы и летчики должны получать столько же, сколько миротворцы

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ убежден, что спасатели - саперы и летчики - должны получать за свой труд, как минимум, столько же, сколько получают украинские военные контрактники, выполняющие миротворческие миссии за рубежом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня во время встречи с крымскими спасателями.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день одной из главных задач для него является повышение денежного обеспечения простых бойцов МЧС и младшего офицерского состава. «Люди, которые рискуют жизнью (особенно, наши саперы и летчики) должны получать за свой труд, минимум, как наши военные контрактники, выполняющие миротворческие миссии за рубежом, - отметил министр, - и уже затем мы планируем поднять денежное содержание всех спасателей».

Вторая основная задача, по словам Н.ШУФРИЧА, - это техническое обеспечение подразделений. Он напомнил, что принято решение о передаче на баланс МЧС до 15 вертолетов Ми-8МТ для переоборудования их в пожарные. «Два масштабных пожара (Херсонский и Крымский), произошедшие практически друг за другом, показали, что необходимо создание резервных подразделений, оснащенных специальной техникой. Это будут автомобили повышенной проходимости на базе ГАЗ-66, которые, возможно, будут дислоцироваться в районе Мелитополя. Как показала ситуация на Алупкинском пожаре, ЗИЛы, имеющиеся на обеспечении МЧС, не всегда в лесу могут дойти до очага пожара», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Еще одной задачей, которую необходимо незамедлительно решать, министр назвал восстановление сокращенных пожарных частей. «По статистике, с 80-х годов прошлого столетия количество погибших на пожарах увеличилось в 9-10 раз, что, согласно проведенным исследованиям, прямо зависит от сократившегося количества пожарных частей», - сказал Н.ШУФРИЧ. «За годы независимости количество пожарных частей уменьшилось в 10 раз. Поэтому их восстановление, особенно в районах, в селах – одна из наших первоочередных задач, которую мы намерены решить в ближайшем будущем», - подчеркнул министр.