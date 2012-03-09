Янукович: мы не знаем как картина Репина попала к Иванющенко

Украинские меценаты передали в Музей Тараса Шевченко в Каневе уникальные экспонаты.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Каневе, где принял участие в торжествах по случаю 198-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко, информирует пресс-служба главы государства.

В частности, отметив важность привлечения меценатов к развитию украинских музеев, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что меценаты из Черкасской области передали в Музей Тараса Шевченко «очень интересные оригиналы писем Шевченко и предложения Ильи Репина относительно строительства памятника Кобзарю».

"Еще один из меценатов - народный депутат Юрий ИВАНЮЩЕНКО - передал в Музей картину Ильи Репина «Прометей». Мы не знаем историю, как она попала к нему, но она попала в музей. И это яркий пример," – заметил Президент.

В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ также напомнил о программе Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», который объявил конкурс среди отечественных музеев. Победитель конкурса получит на свой проект развития 10 миллионов гривен.