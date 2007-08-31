Ющенко забрал ”Художественный арсенал” у правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым поручил Кабинету министров Украины решить в установленном порядке вопрос относительно передачи Государственному управлению делами государственного предприятия «Культурно-художественный и музейный комплекс «Художественный арсенал», а также имущества, предназначенного для создания культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал», расположенного в городе Киеве по ул. Январского восстания, 28-30.

Текст Указа размещен на официальном сайте Президента Украины.

В Указе отмечается, что при этом Президент руководствуется статьями 11, 54 и 102 Конституции Украины, и целью этого решения является ускорение завершения строительства и введения в эксплуатацию культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал», а также обеспечение сохранения при этом соответствующих объектов культурного наследия в интересах нынешнего и будущего поколений.

Указ вступает со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО взять под личный контроль расследование уголовного дела по факту разрушения памятника архитектуры “Мазепинский вал” в музейном комплексе “Художественный арсенал”.