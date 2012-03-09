Против житомирских медиков возбудили дело за смерть 8-летней девочки

Прокуратура Житомирской области возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками в связи со смертью ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст.140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

Как сказано в сообщении, проверкой, проведенной прокуратурой совместно с органами внутренних дел в Коростенской центральной городской больнице, установлено, что восьмимесячный ребенок поступил в больницу для предоставления медицинской помощи, а уже на следующий день умер. Согласно предварительному заключению патологоанатомического исследования, смерть ребенка наступила в результате гнойного менингита.

Вопрос о своевременности и полноты предоставления медицинской помощи, правильности действий врачей и причинной связи со смертью ребенка будет устанавливаться досудебным следствием в ходе расследования уголовного дела, подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщалось, вечером 19 февраля 8-месячная девочка попала в одну из больниц города Коростеня после того, как у нее повысилась температура, а в четыре часа утра 20 февраля она умерла в реанимации.

Родители девочки считают виновным в смерти дочери педиатра больницы, который, по их убеждению, своевременно не оказал ребенку помощь.

24 февраля, находясь с рабочей поездкой в Житомирской области, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО обратился в прокуратуру области относительно проведения глубокого и детального расследования ситуации, связанной со смертью девочки. Должностное лицо обратилось также к руководству Житомирской ОГА по поводу проведения служебного расследования обстоятельств трагического случая.