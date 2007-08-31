Черновецкий уволил главврача Центральной городской больницы

Сегодня за грубые финансовые нарушения и бездеятельность уволен главный врач Центральной городской клинической (бывшей Октябрьской) больницы Валентин БИДНЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ, соответствующий приказ № 1381/К от 31.08.2007 г. издало Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения.

Как сообщила начальник управления Людмила КАЧУРОВА, В.БИДНЫЙ был приглашен сегодня на 15.00 в управление для ознакомления с данным приказом в присутствии профессиональной комиссии. “Однако господин БИДНЫЙ отказался подписать документ об ознакомлении, о чем составлен соответствующий акт”, - отметила Л.КАЧУРОВА.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, в Центральной городской клинической больнице специальная городская комиссия выявила целый ряд нарушений действующего законодательства, о чем уже неоднократно писала пресса. В частности, остатки средств, предусмотренных для приобретения медикаментов, накапливались в больнице более 6 месяцев, хотя по инструкции должны быть не более 1 месяца. Кроме того, в нарушение требований постановления Кабинета Министров об утвержденном перечне платных услуг, предоставляемых в государственных медицинских учреждениях, в приемном отделении хирургии Центральной городской клинической больницы требовали плату за такие услуги, как снятие повязки, снятие швов, гнойную перевязку и т. п. Также, по данным И.КИЛЬЧИЦКОЙ, были выявлены факты халатного отношения к дорогому оборудованию.

Кроме того, как сообщалось, на первом этаже одного из лечебных корпусов Центральной городской клинической больницы были выявлены шикарные двухкомнатные апартаменты с отдельным выходом на улицу.

Как известно, Валентин БИДНЫЙ - сын замминистра здравоохранения Валерия БИДНОГО, который при прежних столичных властях 10 лет руководил медицинской отраслью столицы.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, уже две недели Минздрав Украины проводит проверку Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения, но, “кроме ошибок прошлой власти, сделанных в предыдущие годы при В.БИДНОМ, ничего выявить не может”.