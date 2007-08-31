Янукович требует назвать бизнесменов, которые на колени ставят всю страну

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует немедленно обнародовать имена авторов законопроекта о государственных закупках. Об этом он заявил в своем заключительном слове на совещании с хозяйственным активом Крыма, которое проходило сегодня в Симферополе.

«Мы знаем, какой вред в этом году (нанесла - УНИАН) тендерная программа госзакупок», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что последствия этой программы можно было предположить еще и в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению премьера, во вреде, который нанесла данная программа стране, виновны авторы законопроекта, привыкшие, по выражению В.ЯНУКОВИЧА, набивать свои карманы. В связи с этим, премьер дал поручение, чтобы Генеральная прокуратура Украины обнародовала имена авторов данного законопроекта. «Нужно показать на всю страну, кто придумал эту коррупционную схему», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. «Мне вначале на ухо шептали, что там есть представители Партии регионов... Мне все равно, кто там есть, пусть вся страна их знает, знает представителей всех партий, этих предприимчивых ребят, которые придумали, как наживаться на государственных деньгах», - подчеркнул премьер-министр.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что ему надоело, что вся страна страдает от бизнесменов, которые привыкли набивать свои карманы и «обнаглели до такой степени, что на колени ставят всю страну».

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что изменения в закон о госзакупках были подготовлены еще весной этого года (апрель-май), но из-за того, что работа Верховной Рады Украины была практически заблокирована, данные изменения не были приняты. «Вот завтра уже сентябрь месяц, а ничего не принято», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что изменения в данный закон должны быть приняты в самое ближайшее время, и призвал всех работать над этим важным для всей страны вопросом.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 13 июля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 июля 2007 года «О мерах по повышению эффективности системы закупок товаров, работ и услуг за государственные средства».

19 июня т.г. Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». После судебного определения о запрете публиковать этот закон, фотокопия документа была опубликована 7 июля в газетах «Урядовый курьер» и «Голос Украины». Первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и представители Минюста заявили, что документ от 19 июня вступил в силу, а председатель Верховной Рады – о том, что закон опубликован лишь для ознакомления общественности.

16 июля почетный президент Тендерной палаты Украины Александр ТКАЧЕНКО заявил, что в Украине на сегодняшний день действует закон о госзакупках в редакции от 11 марта.

Сегодня, 31 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил 4 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны принять новый порядок проведения государственных закупок.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что действующую систему закупок разрабатывал еще в то время народный депутат от СПУ Василий ЦУШКО. Изменения в закон вносил представитель коммунистов Александр ТКАЧЕНКО. Президент также вспомнил и о других членах парламентского большинства, которые имели отношение к разработке нынешнего механизма тендерных закупок и его реализации.