Мошенники «нагрели» киевлян на 12 миллионов

В Киеве разоблачена преступная группа, которая мошенническим путем завладела средствами граждан на сумму свыше 12 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, девять участников преступной группы под видом содействия в обеспечении жильем на льготных условиях по государственным социальным программам и путем создания жилищного кооператива по цене значительно ниже рыночной, путем обмана завладели денежными средствами 96 граждан.

Следственным управлением ГУ МВД Украины в г. Киеве по согласованию прокуратуры города возбуждено уголовное дело.

Трое злоумышленников находятся под стражей, в отношении остальных трех избран мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении двух на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, один человек объявлен в розыск.

Досудебное следствие по делу продолжается, надзор за которым осуществляется отраслевым отделом прокуратуры Киева.