Бензин каждый день дорожает на 10 копеек

С наступлением весны началось подорожание нефтепродуктов: цены на стелах АЗС практически каждый день растут на 5—10 копеек. По данным консалтинговой группы «А-95», сейчас средняя цена литра А-95 — 10,40 (в столице есть по 10,69 за литр), дизтоплива — 9,71. Об этом пишет газета "Сегодня".

«К 11 грн/л цены на бензин доползут во второй половине марта, а по дизтопливу превысят 10 грн/л, — говорит директор «А-95» Сергей Куюн. — Причина — за прошлую неделю нефть подорожала со $120 до $126 за баррель и дешеветь не будет, а старые запасы на исходе».

Президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук говорит, что в этой ситуации трейдеры могут ввести разные цены по регионам из-за разной покупательной способности населения.

По словам пресс-секретаря премьера Виталия Лукьяненко, правительство сейчас проводит консультации с участниками рынка, чтобы сделать рост цен на топливо адекватным подорожанию сырья и не допустить спекуляций