Когда повысится минимальная цена на водку

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины считает преждевременным повышение минимальных цен на водку.

Об этом в интервью изданию «Урядовый курьер» сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«По нашему мнению, сегодня это повышение цен (минимальных цен на ликеро-водочную продукцию — УНИАН) преждевременно. Ежеквартальные повышения акциза согласно инфляции пока обеспечивают поступления, предусмотренные бюджетом от акцизных товаров», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил доработать этот вопрос, и Минагропрод уже подал свои замечания и предложения.

Напомним, Минфин инициировал повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на водку и ликеро-водочные изделия на 26,4%, в частности, предлагается поднять минимальную оптово-розничную цену с 88,5 грн до 111,9 грн за литр 100% спирта, а розничную – со 130,5 грн до 165 грн за литр 100% спирта.