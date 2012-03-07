Американские военные поделятся афганским опытом

6 марта в Академии Сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного начался очередной этап подготовки к проведению в июле текущего года украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск “Репид Трайдент – 2012”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, конференция проходит в соответствии с перечнем мероприятий международного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на февраль – март 2012 года. В мероприятиях будут принимать участие около 80 военнослужащих и гражданских специалистов оборонных ведомств Украины и Соединенных Штатов.

В течение этой недели представители Командования Сухопутных войск и 8-го армейского корпуса СВ ВС Украины вместе с коллегами из командования сухопутных войск ВС США в Европе будут работать над разработкой оперативного приказа, который будет регламентировать практический ход учений.

С 6 по 10 марта будет продолжаться обсуждение количества специалистов и воинских подразделений, которые будут привлекаться к командно-штабной и полевой фазам учений. Также будет определяться структура многонациональных штабов и подразделений, которые будут создаваться на период проведения учений с целью подготовки украинских военнослужащих к совместным действиям вместе с иностранными коллегами.

Напомним, что в соответствии с легендой учений “Репид Трайдент – 2012” их участники будут воспроизводить ситуации, с которыми сталкивались американские военнослужащие, входящие в состав контингента коалиционных сил в провинции Кандагар в Афганистане. Условно учения будут разделены на две части. В первую неделю будет происходить командно-штабная тренировка, во вторую – ротное тактическое учение.

На будущей неделе, с 12 по 16 марта, на базе Академии Сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного состоится главная планирующая конференция по проведению украинско-американского командно-штабного учения с привлечением войск “Репид Трайдент – 2012”. Во время мероприятия делегации 15 стран-участниц должны окончательно завершить обсуждение Соглашения о поддержке учения “Репид Трайдент – 2012” и определиться со всеми аспектами планирования и обеспечения мероприятия международного военного сотрудничества в июле этого года.

Украинско-американское учение серии “Репид Трайдент” является продолжением учений “Щит мира”, начатых в 1994 году.