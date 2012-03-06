Кабмин хочет оставить риелторам только 3% сделки

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает ограничить максимальный размер оплаты риелторских услуг 3% стоимости недвижимого имущества, указанного в договоре относительно такого имущества.

Об этом говорится в законопроекте «Об особенностях ведения риелторской деятельности», размещенном на сайте министерства.

Согласно документу, размер и порядок оплаты риелторских услуг определяются по договоренности сторон, если иное не определено законодательством.

«Максимальный размер оплаты риелторских услуг не может превышать трех процентов стоимости недвижимого имущества, указанного в договоре в отношении такого имущества», - говорится в законопроекте.

При этом сумма денежного вознаграждения, которую оплачивает потребитель риелторских услуг за выполненные услуги, должна обязательно указываться в акте о выполнении договора о предоставлении риелторских услуг.

Законопроект определяет, что риелтором может быть гражданин Украины, а также иностранец или лицо без гражданства, имеющее разрешение на иммиграцию в соответствии с положениями Закона Украины «О миграции». Также риелтор должен иметь высшее образование, владеть государственным языком, пройти обучение по программе базовой подготовки или стажировку в течение одного года у субъекта риелторской деятельности, сдать квалификационный экзамен, получить квалификационное свидетельство риелтора и зарегистрироваться в Государственном реестре субъектов риелторской деятельности.

Квалификационное свидетельство, которое подтверждает профессиональную подготовку риелтора по всем видам риелторских услуг, выдается Фондом государственного имущества Украины на основании соответствующего решения экзаменационной комиссии. За выдачу квалификационного свидетельства взимается плата в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, которая направляется в Государственный бюджет Украины.

Риелтор может осуществлять риелторскую деятельность как физическое лицо - предприниматель после получения сертификата субъекта риелторской деятельности и регистрации в Государственном реестре субъектов риелторской деятельности.

За включение в Государственный реестр субъектов риелторской деятельности взимается плата в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Органом государственной власти, осуществляющим государственное регулирование и контроль за риелторской деятельностью в Украине, является Фонд государственного имущества Украины.

Согласно законопроекту, риелторские услуги предоставляются субъектами риелторской деятельности исключительно на основании договора, заключенного между риелторской организацией или риелтором, который осуществляет риелторскую деятельность как физическое лицо - предприниматель, и потребителем риелторских услуг. Типовая форма договора утверждается Кабинетом министров Украины.