Металлургам вернули 3,4 миллиарда НДС
14:21, 06 марта 2012Общество
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90% суммы возмещенного НДС в 2011 году получили предприятия-экспортеры
В течение 2011 года объемы возмещенного на счета плательщиков НДС возросли на 74% - до 38,7 млрд. грн.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Также ГНСУ сообщает, что 90% суммы возмещенного НДС в 2011 году получили предприятия-экспортеры - предприятия горно-металлургического комплекса, машиностроения и легкой промышленности, которые в подавляющем большинстве экспортируют свою продукцию на внешние рынки.
«В 2012 году тенденция сохраняется», - говорится в сообщении.
По данным ГНСУ, металлурги в январе-феврале т.г. получили 3,4 млрд. грн. возмещенного НДС.
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