Металлургам вернули 3,4 миллиарда НДС

В течение 2011 года объемы возмещенного на счета плательщиков НДС возросли на 74% - до 38,7 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Также ГНСУ сообщает, что 90% суммы возмещенного НДС в 2011 году получили предприятия-экспортеры - предприятия горно-металлургического комплекса, машиностроения и легкой промышленности, которые в подавляющем большинстве экспортируют свою продукцию на внешние рынки.

«В 2012 году тенденция сохраняется», - говорится в сообщении.

По данным ГНСУ, металлурги в январе-феврале т.г. получили 3,4 млрд. грн. возмещенного НДС.