Ночью температура снизится до 19° мороза

В среду, 7 марта, в Украине температура снизится до 19° мороза ночью, днем - 2-7° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков, лишь днем в восточных областях и Приазовье местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 9-14° мороза, днем - 2-7° мороза; в Карпатах ночью - 14-19°, днем - 8-13° мороза; на юге Одесской области и в Крыма ночью - 1-6° мороза, днем - около 0°.

По Киевской области без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 2-7° мороза.

По г. Киеву без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-11°, днем - 2-4° мороза.