Лохотроны в телевизорах с 16 марта - вне закона

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно регулирования трансляции программ и передач с платными интерактивными конкурсами вступит в силу с 16 марта т.г.

Текст закона опубликован сегодня, 6 марта, в газете «Голос Украины».

В законе предусмотрено, что трансляция программ и передач с интерактивными конкурсами (играми, викторинами), условия которых прямо или опосредованно предусматривают платное получение лицом статуса ее участника и/или в которых телезрителям и радиослушателям с целью получения выигрыша в денежной или имущественной форме за личную победу предлагается обратиться к телерадиоорганизации каким-либо образом (осуществить телефонный звонок, отправить СМС-сообщение и т.п.), который предусматривает взимание денег за соединение и/или телефонный разговор по цене, которая не соответствует избранному абонентом тарифному плану, или получение дополнительной услуги оператора телекоммуникаций, не включенной в перечень услуг, предусмотренных договором (тарифным планом), запрещается.

Этот запрет не распространяется на: каналы с ограниченным доступом (каналы вещания, на которых с помощью использования кодировочных устройств и/или программного обеспечения ограничен свободный доступ абонентов к просмотру определенных телепрограмм таким образом, чтобы прием сигнала стал невозможным без декодировочного устройства); трансляцию программ и/или передач по проведению розыгрышей лотерей; трансляцию программ и/или передач по проведению творческих конкурсов, спортивных соревнований и т.п., независимо от того, предусматривается или не предусматривается их условиями денежный или имущественный выигрыш; трансляцию программ и/или передач по проведению розыгрышей на бесплатной основе с рекламированием (популяризацией) отдельного товара, услуги, торговой марки, знаков для товаров и услуг, наименования или направлений деятельности субъектов хозяйствования, коммерческой программы с выдачей выигрышей в денежной или имущественной форме; трансляцию программ и/или передач по проведению конкурсов (игр, викторин), условия которых предусматривают бесплатное приобретение лицом статуса ее участника и получения участником, который показал лучшие личные знания и умения, выигрышей в денежной или имущественной форме за личную победу; трансляцию программ и/или передач по проведению розыгрышей на бесплатной основе для развлекательных, благотворительных или познавательных целей.

В законе определены особенности распространения программ и передач с платными интерактивными конкурсами (играми, викторинами) на каналах с ограниченным доступом.

В частности, трансляция программ и передач с платными интерактивными конкурсами (играми, викторинами) должна постоянно сопровождаться текущей информацией об объеме звонков и шансах подключения к студии. Такие программы или передачи должны сопровождаться текстами предупреждения о том, что они являются платными. Каждое предупреждение должно занимать не менее 20% площади (объема) экрана. Цвет текста предупреждения должен быть контрастным по отношению к цвету фона предупреждения, а его размер не меньше размера номера телефона, по которому участникам предлагается звонить.

Правила платных интерактивных конкурсов, которые транслируются на каналах с ограниченным доступом, должны предусматривать запрет на участие несовершеннолетних лиц в таких конкурсах.

Информация об условиях платного получения статуса участника и других условиях участия в интерактивном конкурсе (игре, викторине), если выполнение таких условий может нанести имущественный ущерб телезрителям и радиослушателям, должна приводиться в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения каждые 5 минут трансляции соответствующей программы и/или передачи.