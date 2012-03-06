Эксперты: возмещение НДС - одна из главных проблем в Украине

Члены Европейской бизнес-ассоциации называют возмещение НДС при экспорте одной из своих главных проблем в Украине.

Такое мнение высказала исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна ДЕРЕВЯНКО в ходе круглого стола «Практика невозврата НДС: причины, последствия, пути решения проблемы», проходившего в УНИАН.

Вместе с тем, по ее словам, в последнее время в вопросе возмещения НДС наметился определенный прогресс, благодаря внедрению системы автоматического возмещения этого налога. «Однако тут же возникла новая проблема, сопряженная с возмещением НДС — компании, которые получают возмещение НДС в автоматическом режиме, сталкиваются с тем, что Налоговая служба предлагает им заплатить налог на прибыль вперед. То есть заплатить налог на ту прибыль, которую компания еще не получила. Ряд компаний, состоящих в ЕБА, заплатили прибыль на несколько месяцев вперед», - сказала А.ДЕРЕВЯНКО.

В свою очередь, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ, говоря об автоматическом возмещении НДС, раскритиковал отдельные требования, предъявляемые к предприятиям для применения к ним этой процедуры. «Возмещение НДС при экспорте, только при условии, что компания экспортирует не менее 40% своей продукции — это нонсенс», - сказал он. Так же неприемлемым условием для возмещения НДС А.КИНАХ считает требование к уровню зарплаты на предприятии-экспортере, который не должен быть ниже, чем 2,5 минимальных зарплаты. «Эти требования следует пересмотреть, так как они делают экспортеров не равными перед украинским законом в вопросах возмещения НДС», - убежден А.КИНАХ.